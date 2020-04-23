بالأسعار.. "منافذ الزراعة" تستقطب زبائن شهر رمضان الكريم

كتب- أحمد مسعد:

تواصل منافذ وزارة الزراعة تقديم كافة السلع الغذائية والزراعية بعمالة مرتدية الكمامة والجارب اليدوي.

وقال المهندس شلبي سعد، موظف بشركة الكهرباء: أنا من سكان منطقة شيراتون وأعمل بالقرب من تلك المنافذ، وأحرص دائما على اقتناء كافة احتياجاتي من لحوم وخضروات منها، وحاليًا أشتري كافة مستلزمات شهر رمضان المبارك من المنافذ خصوصا بعد رؤية التزام العاملين بارتداء الكمامات والنظافة المستمرة.

وأضاف سعد، لمصراوي، أن المنافذ بها بعض الأسعار أقل من الخارج بـ20% من أسعار المحلات الخارجية، بالإضافة إلى إمكانية الشكوى حال وجود أي مشكلات في المنتجات.

وقالت الدكتورة رنا البنا، موظفة بأحد فنادق وسط القاهرة، إنها تتعامل مع المنافذ منذ 3 سنوات وخصوصا منتجات اللحوم والعسل، موضحة أنها المرة الأولى التي قررت تشتري لوازم الشهر الكريم من منافذ الوزارة نظرا لتنوع المنتجات وجودتها.

وتطرح وزارة الزراعة واستصلاح منتجاتها وتحديدا منتجات شهر رمضان بأسعار أقل من مثيلاتها بـ25% إلي 30%.

وقال المهندس أحمد فتحي، مدير عام التسويق بمنافذ الزراعات المحمية بوزارة الزراعة إن سعر لتر الزيت يتراوح من 15 لـ18 جنيها، وكيلو السكر بـ8 جنيهات، بينما كيلو الأرز بـ8.5 جنيه.

وأشار إلى أن أسعار السمن تبدأ من 14جنيها، والفول من 16 جنيها والعسل بـ100جنيه ومربي الفرولة بـ30جنيها.

وأضاف فتحي، لمصراوي، أن عدد منافذ الزراعات المحمية 30 منفذا و6 عربات متنقلة، لافتا إلي تقديم خطابات لرؤساء الأحياء والمحافظين لإنشاء أعداد منافذ تحت إشراف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتابع: المنافذ تعمل باستمرار قبل وبداية ومنتصف وآخر شهر رمضان وطوال العام، والكميات متوفرة ومتاحة ولا داعي لتخزينها.

وأشار إلى إتباع كافة الاحتياطات اللازمة للحد من الزحام داخل المنافذ بالإضافة إلى التشديد علي ارتداء الكمامات والنظافة وتعقيم سيارات التوريد داخل كل محطة.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن عدد المنافذ بلغ 434 منفذًا على مستوي الجمهورية بما فيها المحافظات الحدودية.

وأضاف القرش، لمصراوي، أن جميع السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير مثل الزيت والأرز والسكر والخضراوات والعسل واللحوم وجميع السلع الأخرى والتي تكفي لأشهر قادمة بما فيها شهر رمضان.

وأشار إلى أن الوزارة تساهم في خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.​