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بامتياز.. نهاد صبيح تحصل على الماجستير في "أثر مواقع التواصل على الأمن القومي" بأكاديمية ناصر

12:15 ص الخميس 23 أبريل 2020
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كتب- محمد نصار:

حصلت الكاتبة والروائية نهاد صبيح، على درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية، بتقدير امتياز، من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم في الرسالة التي حملت عنوان "استراتيجية مقترحة لأثر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري"، من الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور حسن مكاوي، عميد الكلية الأسبق، واللواء دكتور حسام أنور.

ووجهت نهاد صبيح، الشكر والتقدير لكل من اللواء هشام جعفر، واللواء هشام السماحي، واللواء دكتور بهجت فريد، بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

يذكر أن الكاتبة نهاد صبيح أنتجب العديد من الأعمال الهامة أبرزها "ع الحلوة والمرة" و"مد وجزر".​

نهاد صبيح مواقع التواصل أكاديمية ناصر الأمن القومي

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