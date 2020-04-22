كل المعلومات موجودة.. السيسي: 600 مليار جنيه لتنمية سيناء ونرحب بالقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، حجم الأعمال التي جرت في مشروعات تنمية سيناء، موضحًا أن الدولة أنفقت خلال الفترة الماضية 600 مليار جنيه لتنمية سيناء.

ويرصد مصراوي أهم تصريحات الرئيس عن أعمال التنمية في سيناء كالتالي:

600 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة أنفقت خلال الفترة الماضية 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، وإن عوائد هذه الأموال تتمثل في تحقيق الأمن القومي لمصر.

وأضاف السيسي: زمايلنا اللي في الإعلام يقولوهم مين ده اللي يدفع 600 مليار جنيه، عوايدها أمن قومي، 600 مليار جنيه، الدولة على نهاية السنة دي نكون خلصنا كل المخطط، بقول الكلام دا للمصريين عشان يسمعوه مني.

قدها 100 مرة

قال الرئيس: "بفضل الله منتبهين للمسئوليات اللي معانا، الحكومة صرفت 600 مليار جنيه، وأنا باقول اللي بيتعمل، وده مش معناه إن مايبقاش معانا رجال أعمال ومستثمرين.

وتابع السيسي: لو مهتمين بسيناء تعالوا المشروع خلص، وممكن تشارك في إدارته والعوائد القادمة منه، إحنا خلصنا المشروعات ومستعدين نخلص زيها 100 مرة.

تمهيد المشروعات أمام المستثمرين

أكد الرئيس السيسي، أن الدولة تتدخل في سيناء لتمهيد وإصلاح الأراضي والمشروعات أمام المستثمرين قائلا: الدولة بتخش بكتفها لتمهيد المشروعات أمام المستثمرين في سيناء.

وطالب السيسي، المستثمرين بالدخول في الاستثمار، متابعًا: متبخلوش على المشروعات إذا كنتوا بتحبوا سينا زي ما بتقولوا.

وتابع: لو فيه مليون فدان بسيناء هنزرعها وهنعمل مصارف ومحطات مياه ومش هنبطل شغل وبقول الكلام ده عشان الناس تروح وتدافع عن بلدها.

أنفاق سيناء حلم تحقق

قال الرئيس إن أنفاق سيناء كانت حلم تحقق بأيادي مصرية: هفكركم لما خلصنا أنفاق بورسعيد وقتها، يا كامل مش مكناش وقتها مخططين نشتغل في نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأضاف السيسي: خلونا نتكلم كلام مناسب لما جينا نعمل الأنفاق كان حلم أننا نعمل بأيادي مصرية وماكينات ومعدات مصرية، بالتالي هناك 4 شركات شغالين بالإضافة للمقاولون العرب وأوراسكوم بقول الكلام ده لأننا خلصنا 5 أنفاق.

وتابع الرئيس: كل يوم كنت أتابع العمل مع الفريق كامل الوزير، للاطمئنان أننا اكتسبنا الخبرة الكافية، لما يكون عندنا موضوع صعب لازم ربنا يساعدنا وننجح فيه.

كل المشروعات على موقعي

أوضح الرئيس السيسي، أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في سيناء من أجل التنمية وغيرها من المشروعات الأخرى التي تتم داخل الدولة المصرية، متوفرة بكل تفاصيلها على موقع الرئاسة ويمكن لمن يريد الحصول على معلومات تفصيلية الدخول على الموقع واستخدام المعلومات المتوفرة عليه.