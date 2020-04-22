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"صفصافة" تحتفل باليوم العالمي للكتاب بإهداء إصداراتها للطواقم الطبية

10:07 م الأربعاء 22 أبريل 2020
"صفصافة" تحتفل باليوم العالمي للكتاب بإهداء إصداراتها للطواقم الطبية

الطواقم الطبية بمصر

كتب - محمد عاطف:

تحتفل دار صفصافة للنشر، باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي يحل غدا الخميس، بتقديم مجموعة إهداءات من إصداراتها إلى عدد من العاملين في الطواقم الطبية بمصر تقديرا لدورهم الاجتماعي بشكل عام ودورهم في مواجهة فيروس كورونا.

وأرسلت الدار بالفعل مجموعة هدايا من إصداراتها إلى عدد من الأطباء والصيادلة، على أن تهدي مجموعات أخرى لمزيد من العاملين بالقطاع الطبي بما في ذلك فرق التمريض وغيرهم.

واليوم العالمِي لِلكتاب وحقوق المؤلف هُو احتِفال يقام كل عام في 23 أبرِيل، بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب. يعتبر توقيت اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تاريخ رمزي في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، مثل وليم شكسبير، غارثيلاسو دي لا فيغا، و‌ميغيل دي ثيربانتس.

و"صفصافة" هي دار نشر شابة تسعى لتقديم إضافات نوعية للمجال الثقافي والمكتبة العربية عبر إصداراتها والأنشطة التي تنظمها والتي يعد "مهرجان القاهرة الأدبي" أهمها.

الطواقم الطبية بمصر فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا دار صفصافة للنشر اليوم العالمي للكتاب

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