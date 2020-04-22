نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري منسقًا عامًا لبيت العائلة المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قرارا بتعيين الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة الجامعة لشئون الوجه البحري، منسقاً عاماً لبيت العائلة المصرية إلى جانب منصبه الحالي.

يذكر أن الدكتور الأمير، سبق أن شغل منصب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قبل توليه نيابة رئيس جامعة الأزهر، كما سبق أن شغل هذا الموقع قبل ذلك وهو "منسق عام بيت العائلة المصرية" وحقق فيه إنجازات بالتعاون مع أعضاء البيت، حيث كانت سبببا رئيسا في وأد العديد من الفتن في مهدها.

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن، من خلال العمل على ترسيخ وتفعيل القيم المشتركة العليا، مثل المواطنة والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.​