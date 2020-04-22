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وزير الري: طرق جديدة لمساعدة الفلاح وتوفير المياه

08:06 م الأربعاء 22 أبريل 2020
وزير الري: طرق جديدة لمساعدة الفلاح وتوفير المياه

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن أنه سيتم إدخال طرق الري الحديثة لمساعدة الفلاح على الزراعة بطريقة توفير له الجهد والوقت.

وأضاف عبدالعاطي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تقوم بحماية جميع الموارد المائية منها مياه نهر النيل والمنشآت، حيث تم إنشاء 48 ألف منشأ، مشيرًا إلى أن تكلفة الصيانة تتعدى 13 مليار جنيه سنويًا.

وأشار إلى أنه يتم الأن عمل حماية للشواطئ، وخاصة المعرضة للغرق، وهناك تحديات مائية تواجه الدولة المصرية.

وتابع: خلال 30 عامًا سيتم زيادة نسبة السكان 75 مليون نسمة، ويؤدي إلى الاحتياج إلى نسبة مياه كثيرة.

ودعا إلى ضرورة الحفاظ على المياه من التلوث وزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية حمايتها، مضيفًا أن مصر تعرضت للكثير من التحديات المناخية وأحداث متطرفة، مما تحتاج إلى بنية تحتية جيدة من أجل السيطرة على تلك المشاكل.

وتابع: يتم الأن القيام بخطة قمية بعدد استثمارات 900 مليار جنيه للمياه والري، ولكن تحتاج 1400 مليار جنيه، ومن أجل حل مشكلة المياه وترشيد استخدامها نحتاج تكلفة 31.5 مليار جنيه، مؤكدًا أنه تم تنفيذ 80% منها.

محمد عبدالعاطي وزير الري الزراعة السيسي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة

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