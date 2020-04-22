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"الأوقاف" تتلقى خطابًا من "الصحة" يؤكد عدم تأثير الصيام على غير المصابين بكورونا

06:55 م الأربعاء 22 أبريل 2020
"الأوقاف" تتلقى خطابًا من "الصحة" يؤكد عدم تأثير الصيام على غير المصابين بكورونا

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يفيد نصًا بأنه لا يوجد أي ضرر على غير المريض بفيروس الكورونا المستجد من الصيام، ولا توجد أي أبحاث تثبت أي نوع من أنواع الضرر من الصيام على غير المصابين بالفيروس.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، الأربعاء، أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء (غير أصحاب الأعذار)، كسائر الأعوام السابقة، وهو ما أكده الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء.​

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزارة الصحة هالة زايد فيروس الكورونا الصيام

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