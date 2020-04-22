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وزير الزراعة: 3.4 مليون فدان قمح ونتوقع 9 ملايين طن

06:36 م الأربعاء 22 أبريل 2020
وزير الزراعة: 3.4 مليون فدان قمح ونتوقع 9 ملايين طن

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أسامة علي:

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

وقال القصير، خلال كلمته بافتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إن حجم الأراضي المزروعة بالقمح بلغت 3.4 مليون فدان، مؤكدًا أنه من المتوقع ادخال 9 ملايين طن قمح، بما يحقق مخزونًا استراتيجيًا كبيرًا من السلعة الأساسية.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة حددت سعر الأردب بـ700 جنيه، وهو أعلى سعر، مؤكدًا أنه مدعوم من الدولة.​

السيد القصير وزير الزراعة القمح محطة معالجة مياه الصرف الصحي الإسماعيلية

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