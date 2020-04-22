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لتقديم الدعم.. السيسي يطالب بتسجيل قاعدة بيانات للمزارعين وسيناء أولوية

06:29 م الأربعاء 22 أبريل 2020
لتقديم الدعم.. السيسي يطالب بتسجيل قاعدة بيانات للمزارعين وسيناء أولوية

الرئيس السيسي

كتب- أسامة علي:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتسجيل بيانات كل مُزارع في الأراضي الزراعية المقننة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء: هناك مزارعين بالمناطق الزراعية المقننة

وتابع الرئيس: لازم يكون للمزارع بيانات لدى وزارة الزراعة من أجل تسهيل مهمة نقل منتجاته.

وقال السيسي: "الأولى أن يكون الأكواد للمزارعين في سيناء حتى يكون هناك فرصة لتقديم كافة الخدمات لهم ومنها الإرشاد الزراعي".

السيسي الأراضي الزراعية المزارعين وزارة الزراعة

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