في عيد تحرير سيناء.. السيسي يوجه التحية للقوات المسلحة ورجال الدبلوماسية

كتب- أسامة علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ذكرى تحرير سيناء الحبيبة هي ذكرى غالية في قلب كل مصري، حملت الأجيال مسئولية الحفاظ على سيناء جيلًا بعد جيل.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة في الإسماعيلية: لقد مضت مصر في سبيل استعادة سيناء عبر مسارين، مسار الحرب من خلال حرب أكتوبر، ثم جاء مسار المفاوضات التي لم تقل ضراوة عن مسار الحرب، وخبرة الدبلوماسية المصرية.

ووجه الرئيس السيسي، تحية لأرواح الشهداء الأبرار، وتحية لرجال الدبلوماسية، وتحية لصاحب الحرب والسلام.

وأضاف السيسي، أنه بعد انتهاء تحدي استعادة سيناء، بدء تحدي تعميرها، ولم تدخر الدولة جهدًا في تحقيق الهدف، وحجم المشروعات في سيناء وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء.​