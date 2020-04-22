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مش هنبطل شغل.. السيسي: الدولة بتخش بكتفها لتمهيد المشروعات أمام المستثمرين في سيناء

05:46 م الأربعاء 22 أبريل 2020
مش هنبطل شغل.. السيسي: الدولة بتخش بكتفها لتمهيد المشروعات أمام المستثمرين في سيناء

الرئيس السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تتدخل في سيناء لتمهيد وإصلاح الأراضي والمشروعات أمام المستثمرين، قائلًا: الدولة بتخش بكتفها لتمهيد المشروعات أمام المستثمرين في سيناء.

وطالب السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، المستثمرين بالدخول في الاستثمار، متابعًا: متبخلوش على المشروعات إذا كنتم بتحبوا سيناء زي ما بتقولوا.

وتابع الرئيس: لو في مليون فدان بسيناء هنزرعها وهنعمل مصارف ومحطات مياه في سيناء ومش هنبطل شغل وبقول الكلام ده عشان الناس تروح وتدافع عن بلدها.​

السيسي سيناء المشروعات HGR LDM المشروعات القومية محطة معالجة مياه الصرف الإسماعيلية

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