مش هنبطل شغل.. السيسي: الدولة بتخش بكتفها لتمهيد المشروعات أمام المستثمرين في سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تتدخل في سيناء لتمهيد وإصلاح الأراضي والمشروعات أمام المستثمرين، قائلًا: الدولة بتخش بكتفها لتمهيد المشروعات أمام المستثمرين في سيناء.

وطالب السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، المستثمرين بالدخول في الاستثمار، متابعًا: متبخلوش على المشروعات إذا كنتم بتحبوا سيناء زي ما بتقولوا.

وتابع الرئيس: لو في مليون فدان بسيناء هنزرعها وهنعمل مصارف ومحطات مياه في سيناء ومش هنبطل شغل وبقول الكلام ده عشان الناس تروح وتدافع عن بلدها.​