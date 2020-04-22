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وزير الزراعة: 9.4 مليون فدان إجمالي المساحة المزروعة في مصر

05:42 م الأربعاء 22 أبريل 2020
وزير الزراعة: 9.4 مليون فدان إجمالي المساحة المزروعة في مصر

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أسامة علي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة اتبعت عدة إجراءات لتغيير وجه سيناء، بعدما شوهته الحروب، لتصبح نقطة انطلاق ودرة على جبين الوطن.

وأضاف وزير الزراعة، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء: نهتم بالتوسع في الرقعة الزراعية، مضيفا أن إجمالي الأراضي الزراعية تبلغ 9.4 مليون فدان.

وأوضح أن محاور التنمية الزراعية تعتمد على 4 عناصر، وهي التوسع في الرقعة أفقيا، والتوسع الرأسي، واستخدام أساليب حديثة للزراعة وتطوير الري، إضافة إلى التوسع في الزرعات المحمية.

وأضاف القصير، أنه هذه الإجراءات ستحقق النماء والرخاء للتنمية الزراعية.

السيد القصير وزير الزراعة سيناء مشاريع سيناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة الإسماعيلية

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