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250 ألف فدان.. السيسي يوجه بوضع برنامج قومي للاستزراع السمكي في بحيرة المنزلة

05:30 م الأربعاء 22 أبريل 2020
250 ألف فدان.. السيسي يوجه بوضع برنامج قومي للاستزراع السمكي في بحيرة المنزلة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بالوقوف إلى جانب الدولة للحفاظ على بحيرة المنزلة، مشددًا على عدم السماح بإقامة أحواض سمكية جديدة في البحيرة.

وأكد السيسي، خلال كلمته بافتتاح محطة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن التعديات على بحيرة المنزلة كانت وصلت إلى موقف خطير وكادت أن تتحول إلى بؤرة إرهاب، لكن الدولة تدخلت وأعادت البحيرة إلى سابق عهدها من خلال إزالة التعديات عليها.

ووجه بضرورة وضع برنامج قومي للاستزراع السمكي في البحيرة وتحويلها إلى منطقة منتجة للأسماك، والتصدير للخارج أيضًا.

وقال الرئيس السيسي، إن ما تم إنجازه في بحيرة المنزلة غير مسبوق على مساحة 250 ألف فدان.

وتساءل الرئيس عن موعد افتتاح بحيرة المنزلة، فأجاب اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأنه من المستهدف افتتاحها في 2022.

وأكد الرئيس السيسي، أنه سيتم إجراء مسح جوي للتأكد من عدم وجود أي مزارع أو أحواض سمكية.​

السيسي بحيرة المنزلة أحواض سمكية محطة مياه الصرف بالمحسمة الإسماعيلية

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