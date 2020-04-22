"مستعدين نخلص قدها 100 مرة".. السيسي للمستثمرين: شاركونا في مشاريع سيناء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية منتبهة للمسئوليات التي تحيط بها: بفضل الله منتبهين للمسئوليات اللي معانا، الحكومة صرفت 600 مليار جنيه وأنا بقول اللي بيتعمل وده مش معناه إن ميبقاش معانا رجال أعمال ومستثمرين.

وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية: فيه مشروعات ومناطق للزراعة والمحاجر والرخام والثروة السمكية، جاهزة لاستقبال رجال الأعمال والمثتثمرين، ومش بقول تعالوا إعملوها دي اتعملت تعالوا شاركوا معان.

وتابع الرئيس: "لو مهتمين بسيناء تعالوا المشروع خلص، وممكن تشارك في إدارته والعوائد القادمة منه، إحنا خلصنا المشاريع ومستعدين نخلص قدها 100 مرة".