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السيسي يعلق على أزمة مقال نيوتن: الكلام اللى اتقال عن سيناء مُقدر

04:46 م الأربعاء 22 أبريل 2020
السيسي يعلق على أزمة مقال نيوتن: الكلام اللى اتقال عن سيناء مُقدر

الرئيس السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تم إنفاق 600 مليار في تطوير سيناء.

وأضاف السيسي: "أنا عايز أوضح لكم، كان حصل نقاش في الأيام اللي فاتت، في مقال اتكلم عن سيناء، وكل الكلام اللي اتقال مقدر، لكن أنا كنت أتمنى إن اللي عايز يرد على أي حاجة يكون على علم بماذا فعلنا في سيناء، نحن صرفنا أرقامًا هائلة".

وتابع الرئيس: "سيناء 6% من مساحة مصر، هل في حَد، مع كل احترامي لرجال الأعمال، عمل طريق زي طريق شرم الشيخ أو طريق طابا، وأنفاق السويس اللي بتتكلف مليارات، حتى لو اتعمل محطة رسوم مش هتجيب تكلفة الصيانة".

وأوضح السيسي: "إحنا بنعمر سيناء، مين اللي يدفع600 مليار جنيه عشان يعمل بنية أساسية؟! والعوائد أمن قومي، والأمن القومي لا يقدر بمال".

وأكد الرئيس: "بفضل الله منتبهين أوي، أنا بتمنى إن رجال الأعمال يبقوا موجودين في مشروعات للزراعة والثروة السمكية، ومصانع للرخام، ومش باقول اعمل مشروع، لأ، باقول تعالَ شارك في إدارة المشروع والعوائد اللي جاية منه كمان".

تطوير سيناء تنمية سيناء الرئيس السيسي

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