السيسي للمصريين العالقين بالخارج: "مش هنسيبكم"
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إعداد خطة لعودة كل المصريين العالقين في الخارج، بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الهجرة والخارجية والداخلية والدفاع والصحة.
وأضاف السيسي، خلال كلمته، في حفل خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدى 2، أن عدد المصريين العالقين في الخارج، 3 آلاف و500 مواطن، لافتًا إلى إنه يوجد دول يعد المصريون العالقون بها على يد واحدة.
وأكد الرئيس: نحن ملتزمون بعودة كل العالقين، وهييجوا في أقرب فرصة، بس عايزين الناس تساعدنا، لازم لما ترجع تدخل حجر صحي، لازم يبقى متواجد في إقامة جيدة".
وقال الرئيس: "أنا بطمن كل المصريين اللى بيسمعوني حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم".
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