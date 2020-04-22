أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

جامعة الأزهر تسهم في توفير وإنتاج الكمامات لمواجهة أزمة فيروس كورونا

03:46 م الأربعاء 22 أبريل 2020
جامعة الأزهر تسهم في توفير وإنتاج الكمامات لمواجهة أزمة فيروس كورونا

جامعة الأزهر

القاهرة- أ ش أ:

أنتجت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر الدفعة الأولى من الكمامات الطبية إلى جامعة الأزهر والبالغ عددها 2000 كمامة طبية.

وأوضحت جامعة الأزهر - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي قام بتصنيع وإنتاج الكمامات في إطار توفير وتنفيذ التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورنا المستجد ؛ وذلك بدعم وإشراف الدكتور محمد راضي عميد الكلية.

وأشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بهذا الجهد الكبير الذي بذل في تصنيع هذه الكمامات .. قائلا : "إن هذا الجهد يؤكد أن جامعة الأزهر بكلياتها المختلفة في خدمة الوطن والمواطن جنبا إلى جنب مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا".

هذا المحتوى من

جامعة الأزهر إنتاج الكمامات فيروس كورونا كلية الاقتصاد المنزلي

الخبر التالى:

السيسي للمصريين العالقين بالخارج: "مش هنسيبكم"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الدق شغال في دماغي".. السيسي ردا على شكوى من أعمال إنشاء كوبري العروبة ليلا