جامعة الأزهر تسهم في توفير وإنتاج الكمامات لمواجهة أزمة فيروس كورونا
القاهرة- أ ش أ:
أنتجت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر الدفعة الأولى من الكمامات الطبية إلى جامعة الأزهر والبالغ عددها 2000 كمامة طبية.
وأوضحت جامعة الأزهر - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي قام بتصنيع وإنتاج الكمامات في إطار توفير وتنفيذ التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورنا المستجد ؛ وذلك بدعم وإشراف الدكتور محمد راضي عميد الكلية.
وأشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بهذا الجهد الكبير الذي بذل في تصنيع هذه الكمامات .. قائلا : "إن هذا الجهد يؤكد أن جامعة الأزهر بكلياتها المختلفة في خدمة الوطن والمواطن جنبا إلى جنب مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا".
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