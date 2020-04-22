جامعة الأزهر تسهم في توفير وإنتاج الكمامات لمواجهة أزمة فيروس كورونا

القاهرة- أ ش أ:

أنتجت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر الدفعة الأولى من الكمامات الطبية إلى جامعة الأزهر والبالغ عددها 2000 كمامة طبية.

وأوضحت جامعة الأزهر - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي قام بتصنيع وإنتاج الكمامات في إطار توفير وتنفيذ التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورنا المستجد ؛ وذلك بدعم وإشراف الدكتور محمد راضي عميد الكلية.

وأشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بهذا الجهد الكبير الذي بذل في تصنيع هذه الكمامات .. قائلا : "إن هذا الجهد يؤكد أن جامعة الأزهر بكلياتها المختلفة في خدمة الوطن والمواطن جنبا إلى جنب مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا".