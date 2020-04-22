للباحثين عن العمل.. السيسي: "توجهوا لهذه المشروعات.. فيه شغل"
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: "أننا حرصنا على توفير كل وسائل الأمان في كل مواقع العمل وتوفير التأمين اللازم للعمالة".
وقال الرئيس السيسي -خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي(2): "أقول رسالتي للعمالة، نحرص على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم، وسنؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل.
وتابع: "أي مواطن يريد أن يعمل، من فضلك توجه إلى العاصمة الإدارية، توجه إلى رشيد، توجه إلى المنصورة الجديدة، توجه إلى العلمين .. فيه شغل".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3490
عدد المصابين
-
870
عدد المتعافين
-
264
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان