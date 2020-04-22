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للباحثين عن العمل.. السيسي: "توجهوا لهذه المشروعات.. فيه شغل"

03:45 م الأربعاء 22 أبريل 2020
للباحثين عن العمل.. السيسي: "توجهوا لهذه المشروعات.. فيه شغل"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: "أننا حرصنا على توفير كل وسائل الأمان في كل مواقع العمل وتوفير التأمين اللازم للعمالة".

وقال الرئيس السيسي -خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي(2): "أقول رسالتي للعمالة، نحرص على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم، وسنؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل.

وتابع: "أي مواطن يريد أن يعمل، من فضلك توجه إلى العاصمة الإدارية، توجه إلى رشيد، توجه إلى المنصورة الجديدة، توجه إلى العلمين .. فيه شغل".

الرئيس السيسي المشروعات الجديدة العاصمة الإدارية

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