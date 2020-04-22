وفاة مصري طبيعيا بالأردن.. والقوى العاملة تتابع مستحقاته والضمان الاجتماعي

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، وفاة مواطن مصري طييعيا، كان بمنطقة الشميساني بالعاصمة الأردنية عمان، ويدعى حسان محمد محمد عامر.

وبحسب بيان اليوم، وجه الوزير، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بمتابعة مستحقات المواطن المصري المذكور، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال المستشار العمالي طلعت السيد، إن نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد تواصل المكتب مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية، قد تم إنهاء اجراءات دفن المتوفي في مقابر عين الباشا بالأردن.

وأشار المستشار العمالي، إلى أن قام بالتواصل مع صاحب العمل بشركة هاني القدسي وشركاه، وذلك لمتابعة مستحقات المتوفي، فضلا عن متابعة باقي المستحقات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية.

وجرى تقديم صادق العزاء نيابة عن وزير القوى العاملة، داعيين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.