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علامة استفهام كبيرة.. رئيس البرلمان منتقدًا غياب نواب عن مناقشة تشريعات مهمة في ظروف استثنائية

03:03 م الأربعاء 22 أبريل 2020
علامة استفهام كبيرة.. رئيس البرلمان منتقدًا غياب نواب عن مناقشة تشريعات مهمة في ظروف استثنائية

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيُّب عدد من أعضاء المجلس عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، والتي تشهد الموافقة النهائية على عدد من التشريعات المهمة، وبعضها متعلق بدعم الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلًا: "النواب الذين لم يحضروا، هذه علامة استفهام كبيرة، كيف يتغيبون في ظل الأزمة، دي قصة تانية الصراحة!"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تتطلب التصويت عليها نداءً بالاسم.

وطالب عبد العال جميع أعضاء المجلس بالالتزام كل بمقعده وبالمسافات الآمنة، وعدم التزاحم داخل القاعة الرئيسية للمجلس؛ حفاظًا على الصحة العامة للجميع.

ودعا رئيس البرلمان أعضاء مجلس النواب إلى عدم مغادرة البرلمان في أعقاب التصويت على عدد من مشروعات القوانين نهائيًّا نداءً بالاسم، لا سيما أن الجلسة ممتدة؛ حيث ستتم مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.

مجلس النواب علي عبد العال

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