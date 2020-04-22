أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

سرعة الرياح 70 كم/ الساعة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الجمعة (الحرارة 40 في الصعيد)

03:01 م الأربعاء 22 أبريل 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة المقبل، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أن سرعة الرياح تتراوح بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق وضطراب الملاحة البحرية.

وتابعت الهيئة: "يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل على القاهرة 36 - 18، السواحل الشمالية 27 - 17، السواحل الشمالية 37- 16، جنوب سيناء 35 -22، جنوب الصعيد 40 - 24.​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية التقلبات الجوية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

الخبر التالى:

علامة استفهام كبيرة.. رئيس البرلمان منتقدًا غياب نواب عن مناقشة تشريعات مهمة في ظروف استثنائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| الرئيس يشهد الانتهاء من مشروع الشهيد أحمد حمدي 2