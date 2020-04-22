سرعة الرياح 70 كم/ الساعة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الجمعة (الحرارة 40 في الصعيد)

أقل وحدة بـ900 ألف.. بدء حجز شقق "جنة" في 6 مدن جديدة الأحد المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة المقبل، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أن سرعة الرياح تتراوح بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق وضطراب الملاحة البحرية.

وتابعت الهيئة: "يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل على القاهرة 36 - 18، السواحل الشمالية 27 - 17، السواحل الشمالية 37- 16، جنوب سيناء 35 -22، جنوب الصعيد 40 - 24.​