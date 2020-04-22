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خريطة مستشفيات العزل.. خدمة جديدة من مصراوي (تفاعلي)

02:58 م الأربعاء 22 أبريل 2020
خريطة مستشفيات العزل.. خدمة جديدة من مصراوي (تفاعلي)

رسم توضيحي لفيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

في إطار خدماتنا الإخبارية وحرصا على تلبية رغبات المستخدمين، أضاف موقع مصراوي التابع لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، خريطة تفاعلية لمستشفيات عزل المصابين على مستوى الجمهورية، ضمن القسم الخاص على الصفحة الرئيسية؛ لتقديم خدمة يومية لحظة بلحظة عن انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا.

تتضمن الخريطة التفاعلية بيانات عن مستشفيات العزل التي خصصتها وزارة الصحة، بما في ذلك عدد الأسرة المتاحة أمام المصابين وأجهزة التنفس الصناعي بكل مستشفى.

ومن المقرر تحديث تلك الخريطة تباعًا، إذ يجري دخول بعض المستشفيات إلى الخدمة كمستشفيات عزل كلما زاد عدد المصابين بكورونا في مصر.

تعتمد التغطية اللحظية على لغة الأرقام؛ للاطلاع على آخر المستجدات بشأن الفيروس في العالم، بجانب خريطتين عن مستشفيات الحميات ومعامل التحاليل الرسمية في مصر، فضلا عن آخر الأخبار وكذلك النصائح المتجددة عن الفيروس والحد من انتشاره والحماية الفردية والجماعية من الإصابة به.

لمشاهدة خريطة مستشفيات العزل.. اضغط هنا

لمعرفة مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية.. اضغط هنا

لمعرفة معامل وزارة الصحة الرسمية لتحليل فيروس كورونا.. اضغط هنا

لمتابعة آخر الأخبار ومُستجدات فيروس كورونا عالميًا ومحليًا.. اضغط هنا

لمعرفة نصائح الوقاية من كورونا، وإرشادات العزل المنزلي.. اضغط هنا

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