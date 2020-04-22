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بينهم 11 وفاة.. مصدر يكشف عدد الأجانب المصابين بكورونا في مصر

02:44 م الأربعاء 22 أبريل 2020
بينهم 11 وفاة.. مصدر يكشف عدد الأجانب المصابين بكورونا في مصر

مصدر يكشف عدد الأجانب المصابين بكورونا في مصر

كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر مُطلع بوزارة الصحة، عن إصابة 75 أجنبياً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن أغلب الأجانب تعافوا من كورونا خلال الفترة الماضية، فيما لا يزال 12 منهم يخضع للعلاج بمستشفيات العزل المخصصة، وحالتهم مستقرة حالياً.

وأوضح أن 11 أجنبياً توفوا بكورونا في مصر، وجرى التنسيق مع سفارات بلادهم لاستلام الجثامين.

وأضاف المصدر أن أغلب الإصابات بين الأجانب لجنيسات فرنسية وإيطالية، ثم الألمان، فضلًا عن تسجيل حالة لشخص هندي.

وبحسب وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، 3490 حالة، من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.

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الخبر التالى:

خريطة مستشفيات العزل.. خدمة جديدة من مصراوي (تفاعلي)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

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