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"عالم واحد".. مسابقة فنية لمتحف النسيج بموقع فيس بوك

02:26 م الأربعاء 22 أبريل 2020
"عالم واحد".. مسابقة فنية لمتحف النسيج بموقع فيس بوك

متحف النسيج المصري

كتب- محمد عاطف:

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز، مسابقة فنية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان "عالم واحد".

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار دور المتحف للتواصل المجتمعي مع مختلف فئات جمهور الشعب المصري؛ حيث تعبر تلك المسابقة عما يمر به العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور أشرف أبواليزيد مدير عام متحف النسيج، أن المسابقة تنقسم إلى جزئين: الأول لرسم لوحات إرشادية تحمل عبارات تحث المواطنين على الالتزام بالمنازل وإتباع العادات الصحية السليمة للحفاظ على الصحة العامة.

أما الجزء الثاني عبارة عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تعبر موضوعاتها عن التضامن الإنساني وقيمة الحياة وإختلاف أنماطها في ظل أزمة الفيروس.

وسيتم إرسال جميع الأعمال حتى نهاية شهر إبريل الجاري على صندوق الرسائل الخاص بمتحف النسيج المصري Egyptian textile museum على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

متحف النسيج المصري شارع المعز مسابقة فنية فيسبوك

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