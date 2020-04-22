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غدا.. الصحة تنظم مؤتمرًا "أون لاين" لتدريب الأطباء على بروتوكول علاج كورونا

02:24 م الأربعاء 22 أبريل 2020
غدا.. الصحة تنظم مؤتمرًا "أون لاين" لتدريب الأطباء على بروتوكول علاج كورونا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:
تنظم وزارة الصحة، غداً الخميس، دورة تدريبية عبر الإنترنت للأطباء بشأن تحديث بروتوكولات العلاج بفيروس كورونا، وتدريب الأطباء على البروتوكولات الحديثة التي توصلت إليها اللجنة العلمية لوضع طرق علاج المصابين.

يفتتح الدورة التدريبية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

وقالت وزارة الصحة إنه يمكن للأطباء التسجيل للمشاركة في الدورة التدريبية من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/2VRSEBJ

كانت وزارة الصحة نظمت دورة تدريبية عبر الإنترنت لتدريب 10 آلاف طبيب بمستشفيات الجمهورية على برتوكولات علاج فيروس كورونا من خلال خبراء متخصصين، ليتم تشخيص الحالات بشكل سريع مع تقديم العلاج المناسب حفاظا علي حياة المريض ويحول دون دخوله في مضاعفات.

هالة زايد وزيرة الصحة بروتوكول علاج فيروس كورونا

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