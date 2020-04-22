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نقيب المحامين يحظر خروج سجل اجتماعات المجلس من النقابة

12:50 م الأربعاء 22 أبريل 2020
نقيب المحامين يحظر خروج سجل اجتماعات المجلس من النقابة

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مصطفى علي:

حظر نقيب المحامين رجائي عطية، خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان.

وبحسب بيان، نص التنبيه: محظور حظرا تاما خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان.

رجائي عطية سجل اجتماعات مجلس النقابة نقابة المحامين

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