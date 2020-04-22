أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

شكاوى "الأعلى للإعلام" توصي بحجب حسابات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة

12:21 م الأربعاء 22 أبريل 2020
شكاوى "الأعلى للإعلام" توصي بحجب حسابات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة والتي انتشرت مؤخرا علي منصات التواصل الإجتماعي وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل لثلاثة آلاف دولار .

كما ناقشت اللجنة الشكوي المقدمة من وزير العدل ضد أحد المواقع الذي نشر تصريحات منسوبة لمسئول بالوزارة علي غير الحقيقة.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس قراره بعد مناقشة توصية اللجنة بهذا الشأن خلال ساعات.

المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام حجب حسابات إلكترونية الترويج للدعارة

الخبر التالى:

" تيك توك وإنستجرام".. الأزهر للفتوى يوضح ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس اتحاد البنوك: رفع الحد الأقصى للسحب للأفراد من أول رمضان