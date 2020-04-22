شكاوى "الأعلى للإعلام" توصي بحجب حسابات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة

كتب- مصطفى علي:

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة والتي انتشرت مؤخرا علي منصات التواصل الإجتماعي وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل لثلاثة آلاف دولار .

كما ناقشت اللجنة الشكوي المقدمة من وزير العدل ضد أحد المواقع الذي نشر تصريحات منسوبة لمسئول بالوزارة علي غير الحقيقة.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس قراره بعد مناقشة توصية اللجنة بهذا الشأن خلال ساعات.