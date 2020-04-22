كورونا في 24 ساعة: قرار جديد من الصحة وتحذيرات من مجاعة عالمية وإصابة نائب مستشفى النجيلة

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إعداد مستشفيات الصدر والحميات لتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، ونشر متحدث الرئاسة صور وصول المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث في مصر والعالم حول فيروس كورونا:

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