حدث ليلاً| إجراءات جديدة في رمضان وإعلان موعد صرف العلاوات الخمس

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

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وائل الإبراشي: إجراءات جديدة تعلنها الحكومة في مواجهة كورونا.. غدًا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحكومة ستعلن الأربعاء، عن الخطوات المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي سيتم إتباعها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بالتوازن الشديد بين إتباع الإجراءات الوقاية والصحية ومواصلة عجلة الإنتاج ونجحت في ذلك.

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وكيل النواب يعلن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أعلن السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن صرف العلاوات الخمس أول شهر يوليو المقبل، مضيفًا :" الأيام المقبلة ستشهد إجراءات كثيرة لإسعاد المواطن المصري".

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بالفوانيس.. طاقم مستشفى العجمي يحتفل مع أطفال مصابين بكورونا (صور)

في لفتة إنسانية، احتفل الطاقم الطبي بمستشفى العجمي المركزي، مساء الثلاثاء، بقرب حلول شهر رمضان مع أصغر نزلاء المستشفى الحاليين من الأطفال الذين يتلقون الرعاية الصحية في مقر الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد بالإسكندرية.

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"مش زعلان ولا خايف".. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بكورونا

أعلن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، أثناء عمله بالمستشفى.

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وزير التعليم : الكتائب الإلكترونية تمارس كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة الطلاب وأولياء أمورهم

انتقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشائعات والأكاذيب المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت إلغاء وتبديل وتغيير، مؤكدا أن تلك الكتائب الإلكترونية تمارس كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.

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وزير الاتصالات: أحمال الإنترنت زادت 89% بسبب كورونا.. والذروة أصبحت 12 ساعة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر كغيرها من دول العالم لم تكن تتوقع أو مستعدة للتعامل مع تبعات أزمة انتشار فيروس كورونا، لكن المشروعات التكنولوجية التي بدأتها الدولة منذ سنوات، ساعدت على مواجهة الأزمة، ومنها رفع قدرة شبكة الإنترنت المحلية.

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المسماري: الجيش صد هجوم ترهونة والهدنة أصبحت من الماضي

أعلن المستحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، فشل هجوم الميليشيات المدعومة من تركيا، على مدينة ترهونة، قاعدة إمداد رئيسية لقوات الجيش الليبي.

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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ45 ألفًا والإصابات تتخطى الـ801 ألفا

تجاوز العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، الثلاثاء، حاجز الـ45 ألف حالة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

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ترامب: سأصدر مرسومًا بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده لإصدار مرسومًا بمنع دخول المهاجرين إلى بلاده.

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مسؤول بالبيت الأبيض: انهيار أسعار النفط سيكون مؤقتًا

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو يقول إن انهيار أسعار النفط سيكون مؤقتًا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

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