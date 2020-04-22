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غير مستقر.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في 72 ساعة

06:08 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
غير مستقر.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في 72 ساعة

طقس معتدل

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام ثلاثة (الأربعاء - الخميس - الجمعة)

وذكرت الهيئة أن طقس اليوم الأربعاء، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على أغلب المناطق.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، حيث تصل سرعة الرياح إلى 20 عقدة وتكون شمالية غربية.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 - 22، السواحل الشمالية، 24- 18، شمال الصعيد 37 - 24، جنوب الصعيد 38- 25.

وأكدت الهيئة أن طقس يوم الخميس، مائل للحرارة على القاهرة وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستتواجد في الصباح الباكر على أغلب المناطق، بينما الجو سيكون مشمسًا على شمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والجه البحري 30- 17، السواحل الشمالية، 23- 16، شمال الصعيد 32 - 20، جنوب الصعيد 37- 25.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر يوم الجمعة، حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى وجود رياح مثيرة للرمال على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، كما من المتوقع سقوط أمطار على سواحل الشمالية ستكون خفيفة وغير مؤثرة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35- 17، السواحل الشمالية، 25- 16، شمال الصعيد 38 - 21، جنوب الصعيد 39- 25.​

طقس غير مستقر هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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