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الأربعاء.. مصر للطيران تعيد مصريين عالقين بالسعودية

05:04 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
الأربعاء.. مصر للطيران تعيد مصريين عالقين بالسعودية

أرشيفية

كتب - محمد عبيد:

تقلع الأربعاء رحلة طيران استثنائيه لإعادة المصريين العالقين في العاصمة السعودية الرياض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن الرحلة التي تسيرها مصر للطيران سوف تعود بالمصريين العالقين إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث يتم تخصيص المدينة لعزل المصريين القادمين من الخارج لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

بدأت وزارة الطيران المدنى امس الثلاثاء تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، بإجمالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الهجرة والخارجية والسياحة.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

استثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مصر للطيران السعودية مصريين عالقين رحلة طيران استثنائيه فيروس كورونا

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