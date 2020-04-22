وزير التعليم : الكتائب الإلكترونية تمارس كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة الطلاب وأولياء أمورهم

القاهرة - (أ ش أ):

انتقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشائعات والأكاذيب المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت إلغاء وتبديل وتغيير، مؤكدا أن تلك الكتائب الإلكترونية تمارس كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.

وأكد الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - أن كل من تناول لقاءات بينه وبين رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون.

وتطرق الوزير إلى الأكاذيب التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها إلغاء الدرجات بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي واعتماد نتيجة نصف السنة الأول، وأيضا استبدال امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكتروني بأبحاث أو إلغائها، بالإضافة إلى إلغاء امتحانات الثانوية العامة والقبول في الجامعات بنظام القدرات.

وجدد الوزير تأكيده على أنه بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي فقرار الوزارة يتضمن إعداد مشروع بحثي بواسطة الطالب أو مجموعة رقميا أو ورقيا وتسليمه قبل 15 مايو وإذا تعذر على الطالب سيكون هناك امتحان ورقي قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي فقد قررت الوزارة عقد امتحان إلكتروني من المنزل حسب الجدول المعلن وهناك دور ثاني قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للصف الثالث الثانوي فقد تقرر عقد الامتحان وفق الجداول المعلنة في لجان مؤمنة ومعقدة وهناك دور ثاني سيتم تحديد موعده لاحقا، وإعادة العام الدراسي بالنظام المعدل.