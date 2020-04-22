"مش زعلان ولا خايف".. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، أثناء عمله بالمستشفى.

وقال علام عبر حسابه على فيسبوك الأربعاء: "اتشخصت كوفيد ١٩ ايجابي من يوم ٦-٤.. كنت عارف من أول يوم اني معرض لكده وراضي ده شغلي وانا مش زعلان ولا كنت خايف والحمد لله هتكمل على خير وحالتى اتحسنت كتيير وان شاء الله قريب اتحول سلبي وأروح".

وأضاف: "المرض حقيقي وأعراضه حقيقية، والناس بتخف حقيقي، رجاء ركزوا في اللي تقدروا تعملوه وهتعدي، والله العظيم بتعدي لو التزمنا مرحله الخطر عندي عدت وأنا دلوقتي في مرحلة الشفاء التام وإن شاء الله ايام واروح بيتي".

وتابع نائب مدير مستشفى النجيلة: "دي الحقيقة اللي كنت مخبيها باختياري، أنا اللي طلبت محدش يعرف عشان أهلي ميقلقوش اللي بيعدوا الأيام وهما عارفين اللي انا فيه واسف انى اتاخرت كل ده محبتش اعرفهم غير لما أكون بقيت كويس".