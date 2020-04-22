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تحرك برلماني لمواجهة بيع منتجات وهمية للعلاج من كورونا

12:26 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
تحرك برلماني لمواجهة بيع منتجات وهمية للعلاج من كورونا

مجلس النواب

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن بيع منتجات وهمية تخص الكشف والعلاج من فيروس كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي

وأكدت النائبة، أن هناك بعض الشركات التي حاولت استغلال أزمة فيروس كورونا، لتحقيق ارباح بالنصب على المواطنين، مستغلة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت: شهدت هذه المنصات عمليات ترويج لادوية وهمية للفيروس، وأيضا أجهزة ادعت انها كواشف سريعة للاصابة به من عدمها.

وأوضحت النائبة: ادعت هذه الشركات أن اجهزتها غير معلومة الهوية أو الفاعلية وأيضا غير المرخصة، يمكنها إجراء تحليل الإصابة بالفيروس خلال دقائق، على العكس تماما من الأبحاث الدولية التي لم تكتشف طريقة يمكنها كشف الإصابة خلال هذه المدة القصيرة حتى الآن.

وطالبت بضرورة تدخل الأجهزة المعنية في تفعيل الرقابة على السوق ومنع استغلال أزمة الفيروس في النصب على المواطنين، بجانب التأكد من وجود تراخيص لأي منتجات يتم ترويجها وخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.​

مجلس النواب فيروس كورونا إيناس عبد الحليم مجلس الوزراء وزارة الصحة

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