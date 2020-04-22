فرج عامر يطالب بتشكيل لجنة لبحث مدى إمكانية نجاح "أفيجان" في علاج كورونا

كتب- أحمد علي:

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، باتخاذ قرار عاجل وفورى بتشكيل لجنة علمية من كبار أساتذة الطب والصيدلة لدراسة تصريحات الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، التي أكد فيها أن دواء أفيجان أثبت نجاحه في التجارب المعملية لعلاج مصابى فيروس كورونا، أما التجارب السريرية مازالت تحتاج أسبوعين، وأن النتائج المعملية مبشرة جدا لدواء أفيجان، إضافة إلى تأكيده أن التجارب السريرية ستتم بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال " عامر " فى بيان له، إنه إذا كانت هذه التصريحات صحيحة ومؤكدة بنسبة 100 % فإن مصر يمكن أن تنقذ العالم كله من وباء فيروس كورونا لو ثبت فعالية هذا الدواء، مطالبا بالإسراع في إعطاء أولوية قصوى لهذا الملف، والانتهاء منه فى أسرع وقت وإعلان نتائجه في مؤتمر عالمي يتم عقده بمصر وبحضور مسئولى منظمة الصحة العالمية.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية، أعلن أن هناك تجارب تجرى على عقار أفيجان، وهو دواء تم تداوله منذ عام 2014 وكان يستخدم في علاج الأنفلونزا العادية، وأن الصين استخدمته في الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا، وكان له نتائج إيجابية في مدة تحول الحالة من إيجابية إلى سلبية، وقلل من شدة أعراض المرض على الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية، إلى أنه لا يوجد دواء ولا تطعيم لهذا الفيروس.​