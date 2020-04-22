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الآثار تعلن الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة لتطهير المواقع والمتاحف

12:11 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
الآثار تعلن الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة لتطهير المواقع والمتاحف

وزارة السياحة

كتب - محمد عاطف:

انتهت وزارة السياحة و الآثار من المرحلة الثانية والثالثة لتعقيم وتطهير بعض المواقع والمتاحف الأثرية في جمهورية مصر العربية، وتم تشكيل أطقم خاصة للقيام بأعمال النظافه والتطهير فيها كل ٤٨ ساعة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة استكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف المتاحف والمواقع الأثرية والمباني الادارية التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية، أنه تم الانتهاء المرحلة الثالثة من أعمال التطهير والتعقيم لمنطقة أثار دهشور واللشت، ومنطقة آثار سقارة التي شملت المقابر والأهرامات واستراحة كبار الزوار، بالإضافة تعقيم وتطهير معبد دندرة ومعبد مريت آمون بأخميم والمبني الأداري التابع له للمرة الثانية.

و أشار شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز، إلى أنه تم أيضاً تعقيم مقر الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بالقلعة ومركز البحوث بالوزارة بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم بشارعي المعز و الجمالية.

وأشار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أنه تم الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير بمتحف مطروح وكهف روميل بمطروح.

جدير بالذكر أن أعمال التعقيم والتطهير تتم وفقا للمعايير الدولية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.​

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