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خطوات استرداد مقدم الحجز لشقق الإسكان المخصصة بالحجز الإلكتروني

11:56 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
خطوات استرداد مقدم الحجز لشقق الإسكان المخصصة بالحجز الإلكتروني

وحدات سكنية- أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

انتهت هيئة المجتمعات العمرنية من إجراءات حجز شقق مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، وتم حجز الوحدات في أقل من 10 دقائق بنظام الحجز الإلكتروني، وأن قبلها بأيام انتهاء أيضًا حجز شقق دار مصر ومشروع سكن مصر في عدد من المدن الجديدة.

ويتساءل الحاجزين، الذين لم يتمكنوا من حجز الشقق التي تطرحها وزارة الإسكان بنظام الحجز الإلكتروني وبالأسبقية، عن طريق سحب مقدم الحجز والذي يتراوح بين 50 و100 ألف جنيه.

ولكي يتم سحب مقد جدية لحجز، وطبقا لكراسة الشروط يمكن تقديم طلب استرداد مقدم الحجز على الموقع فور إغلاق باب الحجز، عن طريق الدخول إلة الموقع بالرقم القومي وكلمة السر.

وبعد ذلك يتم اختيار "استرداد مقدم الدفع" والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة.

فور إتمام الطلب، يقوم بنك التعمير والإسكان بتنفيذ إجراءات التحويل وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول، وتغيير حالة الاستمارة على الموقع إلى "تم رد جدية الحجز".

هيئة المجتمعات العمرنية شقق الإسكان وزارة الأسكان

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