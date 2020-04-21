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رجلان يتعانقان.. الآثار تطلق جولة افتراضية لمقبرة ني عنخ خنوم

11:07 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
رجلان يتعانقان.. الآثار تطلق جولة افتراضية لمقبرة ني عنخ خنوم

مقبرة ني عنخ خنوم

كتب - محمد عاطف:

تطلق اليوم وزارة السياحة والآثار، جولة افتراضية جديدة لمقبرة ني عنخ خنوم وخنوم حتب بمنطقة سقارة الأثرية والمعروفة باسم "مقبرة الأخوين."

لمشاهدة المقبرة.. اضغط هنا

وتخص المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب " الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة ابوغراب، واللذين شغلا ايضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره، وتذكر أحدث الدراسات أنهما لم يكونا أخوين فقط بل توأمين.

وتم اكتشاف المقبرة عام 1965، وتتكون من جزئين أحدهما مشيد من الحجر الجيري والآخر محفور في الصخر، يزين مدخلها عمودين نقش عليهما أسماء وألقاب الأخوين.
ويؤدي المدخل إلى مجموعة من الحجرات بينها فناء مفتوح، وتحتوي على العديد من المناظر من أشهرها المنظر الذي يظهر رجلان يتعانقان وهو مشهد فريد لم يشاهد قط من قبل في مقابر سقارة، بالإضافة إلى مناظر الحياة اليومية كالزراعة والصيد وذبح الحيوانات وصناعة الذهب ونحت التماثيل.

وسيتم إطلاق الزيارة بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار و NAV3D.

مقبرة ني عنخ خنوم وزارة السياحة والآثار منطقة سقارة الأثرية معبد الشمس

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