رجلان يتعانقان.. الآثار تطلق جولة افتراضية لمقبرة ني عنخ خنوم

كتب - محمد عاطف:

تطلق اليوم وزارة السياحة والآثار، جولة افتراضية جديدة لمقبرة ني عنخ خنوم وخنوم حتب بمنطقة سقارة الأثرية والمعروفة باسم "مقبرة الأخوين."

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وتخص المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب " الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة ابوغراب، واللذين شغلا ايضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره، وتذكر أحدث الدراسات أنهما لم يكونا أخوين فقط بل توأمين.

وتم اكتشاف المقبرة عام 1965، وتتكون من جزئين أحدهما مشيد من الحجر الجيري والآخر محفور في الصخر، يزين مدخلها عمودين نقش عليهما أسماء وألقاب الأخوين.

ويؤدي المدخل إلى مجموعة من الحجرات بينها فناء مفتوح، وتحتوي على العديد من المناظر من أشهرها المنظر الذي يظهر رجلان يتعانقان وهو مشهد فريد لم يشاهد قط من قبل في مقابر سقارة، بالإضافة إلى مناظر الحياة اليومية كالزراعة والصيد وذبح الحيوانات وصناعة الذهب ونحت التماثيل.

وسيتم إطلاق الزيارة بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار و NAV3D.