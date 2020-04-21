الكهرباء: التشغيل التجريبي لمنصة استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين.. قريبا

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء،أن العمل مازال يجرى على قدم وساق داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر للانتهاء من تدشين وتأسيس المنصة أو الموقع الإلكتروني، الذى أعدته الوزارة خصيصا لتلقى طلبات المواطنين المخالفين وسارقى التيار بطريقة غير شرعية، الراغبين فى تسوية وتوفيق أوضاعهم خشبة تعرضهم لإجراءات قانونية صارمة.

وأضاف الدستاوي في تصريحات لمصراوي، أن التشغيل التجريبي للمنصة يبدأ خلال أسبوع، لرصد أي سلبيات أو عقبات يمكن تداركها قبيل الإعلان رسميا عن إطلاقها، وعرضها على وزير الكهرباء، ومجلس الوزراء للموافقة عليها.

وأوضح أنه جار العمل على وجود آلية جديدة تسمح للكهرباء بإعلان موعد تلقى طلبات المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إلا أنه لابد أن تطمئن جهات الدولة لإيجابية الإجراء قبيل الإعلان عنه تحسبا لأى عواقب وخيمة، مؤكدا أن الهدف من المنصة توفير سبل الراحة للمواطنين، وعدم حدوث تكدس داخل إدارات وهندسات الكهرباء المختلفة دون تكليفهم أي مجهودات.

وأشار إلى أنه تواصل مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بخصوص الاستعدادات لكيفية العمل على المنصة، وتلقي طلبات المواطنين بكل سهولة ويسر، خاصة أن التعامل سيكون بين الكهرباء والمشترك من خلال المنصة، وسيتم إتاحة كافة التفاصيل والإجراءات التي يقوم بها المواطن أو المشترك باتباعها منذ التقديم، وحتى متابعة خطوات التنفيذ بدءا من تلقي الأوراق وحتى المعاينات ثم المقايسات.

وأكد أن خدمات سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا لاقت استحسان الكثير من المواطنين لتجنبهم الاحتكاك المباشر مع المحصلين أو تعرضهم لأى مضايقات، إضافة إلى سهولة شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع من خلال النقاط المختلفة والسيارات المتنقلة التى تقوم بشحن الكروت للمواطنين في أي وقت

وأكد أنه سيتم عمل التقارير اللازمة بالمنصة قبيل إطلاقها، مؤكدا أن التقديم سيكون من خلال المنصة فقط، ولا صحة لتدشين صفحة على "فيسبوك" أو أي وسيلة أخرى.