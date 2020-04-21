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هيئة مكتب وزراء السياحة الأفارقة تشكل لجنة لبحث تداعيات أزمة كورونا

09:50 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
هيئة مكتب وزراء السياحة الأفارقة تشكل لجنة لبحث تداعيات أزمة كورونا

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب - يوسف عفيفي:

شارك اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في اجتماع هيئة مكتب وزراء السياحة الأفارقة والتابع للاتحاد الأفريقي، الذي يضم دول "ليسوتو والكونغو الديمقراطية والصومال وكينيا وجنوب أفريقيا وتوجو ومصر ".

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار.

وأوضحت وزارة السياحة في بيان لها الثلاثاء، أن الاجتماع بحث تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي في القارة الأفريقية.

وأشارت إلى أنه صدر عن الاجتماع، إعلان وزاري بتشكيل مجموعة أزمات مصغرة تضم عدد من البلاد الافريقية لبحث تداعيات الأزمة وسبل الخروج منها على أن تقدم المجموعة تقريرا متكاملا إلى هيئة المكتب خلال الأسبوعين القادمين.

ولفتت إلى أن قطاع السياحة يمثل في أفريقيا نسبة ٨.٥ ٪؜ (١٩٤ مليار دولار) من إجمالي الدخل القومي للقارة الأفريقية، ويوفر قرابة ٢٥ مليون فرصة عمل ومن هنا حرص الوزراء الأفارقة على سرعة التفاعل الإيجابي لتخفيف التداعيات السلبية للازمة وطرح آليات وأنشطة للحد من الآثار الاقتصادية التي أصابت القطاع السياحي من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السفير ماجد مصلح، أن وزير السياحة والآثار استعرض خلال الاجتماع ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات وإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لتلك الأزمة علي القطاع السياحي.

وأكد مصلح، تأييد مصر للاستراتيجية الأفريقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأهمية إتمام الدراسات الخاصة بإقامة منظمة للسياحة الأفريقية في ضوء سابق اعتماد القادة الأفارقة لقرار إنشاء هذه المنظمة.

خالد العناني وزراء السياحة الاتحاد الأفريقي غادة شلبي فيروس كورونا

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