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"الأزهر للفتوىٰ" يُصدِر دليلَهُ الشَّرعيّ الشَّامل للتَّعامل مع كُورونا

08:53 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
"الأزهر للفتوىٰ" يُصدِر دليلَهُ الشَّرعيّ الشَّامل للتَّعامل مع كُورونا

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

كتب - محمود مصطفى:

انطلاقا من مسئوليَّته الدِّينية والتَّوعوية،

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دليلا شرعيا شاملا، للتعريف بالأحكام الشرعية المتصلة بالمسائل التي طرأت مع فيروس #كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

ويتناول دليل «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» الكثير من الإرشادات والأحكام المُتعلِّقة بالوقاية من #فيروس_كورونا المستجد، وبكيفية أداء المسلم عبادته وتعاملاته في ظلّ انتشار هذا الوباء، وكذلك الأمور المُتعلِّقة بالمُصابين به، والمُتوفَين جرَّاءه.

وأتىٰ عرض محتوىٰ هذا الدَّليل تحت عنوانين رئيسين، هما: أولًا: وصايا وإرشادات. ثانيًا: أحكام وفتاوىٰ.

ويمكن تحميل الكتاب من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/1-cDQrZnjUvumkNiy33jbgTIeC…/view…

كوفيد - 19 مركز الأزهر العالمي فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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