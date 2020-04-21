"الأزهر للفتوىٰ" يُصدِر دليلَهُ الشَّرعيّ الشَّامل للتَّعامل مع كُورونا

"الأزهر للفتوىٰ" يُصدِر دليلَهُ الشَّرعيّ الشَّامل للتَّعامل مع كُورونا
كتب - محمود مصطفى:
انطلاقا من مسئوليَّته الدِّينية والتَّوعوية،
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دليلا شرعيا شاملا، للتعريف بالأحكام الشرعية المتصلة بالمسائل التي طرأت مع فيروس #كورونا المُستجد (كوفيد - 19).
ويتناول دليل «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» الكثير من الإرشادات والأحكام المُتعلِّقة بالوقاية من #فيروس_كورونا المستجد، وبكيفية أداء المسلم عبادته وتعاملاته في ظلّ انتشار هذا الوباء، وكذلك الأمور المُتعلِّقة بالمُصابين به، والمُتوفَين جرَّاءه.
وأتىٰ عرض محتوىٰ هذا الدَّليل تحت عنوانين رئيسين، هما: أولًا: وصايا وإرشادات. ثانيًا: أحكام وفتاوىٰ.
ويمكن تحميل الكتاب من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/…/1-cDQrZnjUvumkNiy33jbgTIeC…/view…
الخبر التالى:الإفتاء: صلاة التراويح 20 ركعة ولا حرج في اختصارها لـ8
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3490
عدد المصابين
-
870
عدد المتعافين
-
264
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان