محافظة الجيزة: غلق جزئي للكوبري المعدني لمدة ٣ أيام
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني أعلى جسم الكوبري، لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم من الساعة الثامنة مساء وحتى يوم الخميس 23/4/2020.
وأضافت المحافظة في بيان لها الثلاثاء، أن ذلك لاستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الآيبوكسي بالكوبري لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن على أن يكون العمل على مدار ال ٢٤ ساعة دون تعطيل الحركة المرورية وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الاعمال.
ووجه اللواء أحمد راشد، الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة، بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الاعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.
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