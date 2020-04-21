وفرنا احتياجات مواطني القرية.. محافظ الجيزة يعلن رفع الحجر الصحي عن المعتمدية

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، رفع الحجر الصحى عن قرية المعتمدية بكرداسة، والتي يبلغ تعدادها حوالى 100 ألف نسمة، بعد انتهاء فترة الحجر البالغة 14 يوماً، والتأكد من سلامة المواطنين والمخالطين للحالات التي قد سبق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لأهالى قرية المعتمدية لتعاونهم مع أجهزة المحافظة وتفهمهم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها حفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ، أن الحرص علي سلامة وأمان المواطنين هي أولى الاهتمامات بالدولة من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، مشيرا إلى أنه تم وضع القرية تحت الحجر الصحي بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى.

وأشار راشد، أنه خلال فترة الحجر الصحي على القرية، تم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين وتسهيل سبل المعيشة للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ والخدمات الطبيه اللازمة لأهالى القرية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والقوات المسلحة للتعاون مع المحافظة وتخصيص العديد من المساعدات الغذائية لأسر قرية المعتمدية خلال الحجر الصحى لتسهيل سبل المعيشة.​