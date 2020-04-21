استعدادا لرمضان.. التهامي والإخوة أبوشعر على قناة وزارة الثقافة غدا

كتب - محمد عاطف:

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم وضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، تبث وزارة الثقافة في التاسعة مساء غد الأربعاء على قناتها بيوتيوب، حفلًا للمنشد الشيخ ياسين التهامي، الذي يقدم مختارات من أشهر المدائح والتواشيح التى نجح من خلالها في تحقيق انتشارًا واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.

ويلي حفل المنشد ياسين التهامي، حفلًا لفرقة الإخوة ابو شعر السورية للإنشاد الصوفي يضم مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية منها حث الراكب، أهلًا وسهلًا بالنبي، الحبيب عرفتوا، الحمد لله والشكر لله، الحجرة، البردة، القلب يعشق كل جميل، إلى أسيادي ردوني، ألفين صلاة على زعيم الوجود، ألا بالله نظرة، ما لنا مولى سوى الله.

ويعقب ذلك أوبريت البيت الكبير، والذى يوجه دعوة للعمل ونشر التسامح والقيم السامية، فكرة وألحان ومشاركة في الأداء الدكتور احمد الكحلاوي، وتأليف وأشعار سراج عبد القادر، وإخراج محمد سليم وبطولة أحمد ماهر، بثينة رشوان، أشرف طلبة، عصام شكري واستعراضات مصطفى محسن.​