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حدث في ٨ ساعات| الجيش يتبرع بـ100 مليون جنيه لـ"تحيا مصر".. وتعديل قانون الطوارئ

06:54 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
حدث في ٨ ساعات| الجيش يتبرع بـ100 مليون جنيه لـ"تحيا مصر".. وتعديل قانون الطوارئ

المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي

كتب أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية أبرزها، عودة جلسات البرلمان بعد غياب ٤٢ يوم، والموافقة على تعديل قانون الطوارئ وقانون العلاوة الدورية والخاص، واستمرار الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوي.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

المتحدث العسكري القوات المسلحة فيروس كورونا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون حالة الطوارئ قانون العلاوة الدورية والخاصة علي عبد العال المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

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