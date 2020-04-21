القومي للمرأة يطلق شعارا جديدا للتعبير عن العصر الذهبي الذي تعيشه نساء مصر

كتبت: نور العمروسي :

يطلق المجلس القومي للمرأة اليوم شعارًا جديدًا بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه، 20 عامًا من العطاء والعمل الجاد والجهد والمثابرة كان فيها المجلس بمثابة الظهر والسند للمرأة المصرية، حيث تم اعتماد هذا الشعار رسميًا كرمز للمجلس القومي للمرأة ليتم استخدامه في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، أن ما تشهده المرأة حاليًا من نجاحات وانتصارات في جميع المجالات والدعم والمساندة التى تتلقاها في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالما آمن بالمرأة وبأهمية دورها وكان هو من منحها الفرصة لتحقق ذاتها و أحلامها، ولتصل إلى أعلى المناصب التى سعت اليها بالجهد والعمل، ولتثبت للجميع أنها قادرة على النجاح والعطاء وأن تكون جزءا فاعلا وأساسيا في مجتمعها، وهو ما يؤكد أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة اجراء مجموعة من التعديلات على شعار المجلس الحالي ليعبر عن التقدم الملحوظ في وضع المرأة في الوقت الراهن.

وأشارت مرسى إلى التعديلات التى تم إجراؤها على شعار المجلس والتى تضمنت تغيير زاوية تمثال نهضة مصر عن الشعار السابق، حيث تظهر المرأة في الشعار الجديد بصورة أكثر وضوحًا، وتنظر للأمام تعبيرًا عن بداية حقبة جديدة من عمر المجلس القومى للمرأة، وترمز لتطلع المرأة نحو مستقبل جديد مشرق يملؤه الأمل والإصرار والعزيمة، وتظهر ملامح التمثال بصورة فنية أكثر دقة وحداثة، وتم استبدال الشمس في الشعار القديم إلى شكل دائري يقدم الشمس بطريقة فنية تعبر عن العصر الذهبى الذى تعيش فيه المرأة المصرية حاليًا، ودورها المشرق في المجتمع، كما يرمز اللون الذهبي للشكل الدائري للقيمة الكبيرة لدور المجلس والمرأة في المجتمع، وجاء عدم غلق الشكل الدائري متعمدًا لإضافة الحركة داخل التصميم ليوحي بالاستمرارية في دور المجلس الفعال للوصول لكل فئات المجتمع على مستوى الجمهورية.

ودعت الدكتورة مايا مرسي كل سيدة وفتاة مؤمنة بنفسها في المجتمع إلى مواصلة العمل والأمل والتحدي والعطاء والإصرار من أجل تحقيق أحلامها وعدم التنازل عنها، مشيرة أن المجلس القومي للمرأة يعد بمثابة البيت الثاني للمرأة المصرية، و أنه يستمد قوته منها.. وبدعمها نستطيع تحقيق المستحيل.