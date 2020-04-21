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متحدث الرئاسة ينشر فيديو لإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية

06:27 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
متحدث الرئاسة ينشر فيديو لإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية

السفير بسام راضي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مقطع فيديو لنقل المساعدات الطبية والبدل الطبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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