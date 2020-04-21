سفير النمسا يشيد بجهود مصر في إعادة مواطنيه العالقين إلى بلادهم

كتب - محمد عاطف:

أعرب جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، في خطاب رسمي إلي وزارة السياحة والآثار، عن تقديره وتقدير بلاده للدعم والجهود التى بذلتها مصر متمثلة فى وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني والجهات المعنية لمساعدة المواطنين النمساويين العالقين الذين جاءوا إلى مصر بهدف السياحة لمغادرة مصر بطريقة منظمة وعودتهم الي بلدهم.

وأوضح السفير النمساوى أن بلاده قامت خلال الأسبوعين الماضيين بإعادة آلاف العالقين من المواطنين النمساويين وحاملى جنسيات الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم بواسطة العشرات من رحلات الطيران، لافتا إلى أن نسبة الذين تمت إعادتهم من مصر ٢٠% من إجمالى السائحين النمساويين مما يجعل مصر فى المقدمة ويدل على مركزها المتقدم كوجهة سياحية مفضلة للنمساويين، بل وأيضا على كفاءة وتعاون شركاؤهم المصريين.

وأضاف السفير أن النمسا لم تتمكن في أي مكان من العالم من إعادة هذا العدد الكبير من السائحين النمساويين العالقين في هذه الفترة القصيرة، مشيرا الي أن ذلك لم يكن ممكنا بدون المساعدة السريعة لقطاعي السياحة والطيران المدني.

وتقدم السفير في خطابه بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار نيابة عن جميع الجهات المعنية، مؤكدا على أن هذا يعد بمثابة دليل واضح على أن الصداقات تتوطد وقت الأزمات، متمنيا للجميع تجاوز هذه الجائحة والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليها، وأن نتمكن فى القريب العاجل من النظر الى المستقبل بتفاؤل.