برلمانية تقدم بلاغا ضد اللاعب أحمد حسن وتتهمه بإشعال الفتنة

كتبت- ميرا إبراهيم :

تقدمت ناديه هنرى بشارة - عضو مجلس النواب ببلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن، لاعب كرة القدم سابقا بالنادي الاهلي، واتهمته بنشر بوست تحريضي وتهكمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والهجوم غير المبرر على الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد قرار غلق المساجد في رمضان.

وقالت هنري، في بلاغها، إن "حسن سعى إلى إشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط المصريين بتدوينه بنهاية البوست عبارة Happy Easter ، وهي التحية والمعايدة التي اعتاد عليها المسيحيون للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، بغرض التهكم على وزير الأوقاف، وعلى الشعار الذى جاء في غير موضعه، بقصد إشعال الفتنة والتحقير من التحية كما لو كانت سبة في جبين وزير الأوقاف، وقد دونها باللغة الانجليزية لإضفاء مزيد من السخرية".

وطالبت النائبة بمعاقبة اللاعب طبقا للمادة 98 والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

وأضافت أنها تطالب أيضا بتطبيق المادة 161 والتي تنص على أن "يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة، من قام بتقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور".

كان أحمد حسن، أثار الجدل بعد نشره تدوينة ينتقد فيها وزير الأوقاف بسبب قراره غلق المساجد في رمضان خوفا من انتشار فيروس كورونا، واختتم تدوينته بعبارة " Happy Easter".