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البرلمان يوافق على قانون العلاوة الدورية والخاصة

04:31 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
البرلمان يوافق على قانون العلاوة الدورية والخاصة

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة (8 مواد):

وجاء في تقرير لجنة القوى العاملة ، الذي استعرضه الدكتور علي عبد العال ، إنه تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهرياً اتساقاً ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضاً.

ويأتي ذلك في إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة حيث تضمن المشروع القانون المشار زيادة الحافز الإضافي على اختلاف الدرجة الوظيفية.

علي عبدالعال مجلس النواب قانون العلاوة الدورية قانون العلاوة الخاصة

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